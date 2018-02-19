На Сицилии родители заставляли 10-летнюю дочь заниматься проституцией

РИМ, 19 фев — РИА Новости, Александр Логунов. На Сицилии арестованы мать и отец 10-летней девочки, которую они заставляли заниматься проституцией, сообщили РИА Новости в службе карабинеров сицилийского города Палермо.

Вместе с родителями были арестованы и двое мужчин, которые вступали в сексуальную связь с ребенком.

Расследование началось летом 2017 года, когда карабинеры города Траппето заметили припаркованную на проселочной дороге машину, в которой находились пожилой мужчина и 10-летняя девочка.

Проведенное следствие выявило факты неоднократных сексуальных контактов ребенка с 61-летним сельскохозяйственным работником и 78-летним пенсионером, которые платили родителям девочки.

Встречи организовывала ее мать. Свою дочь она продавала за скромные суммы от 9 до 25 евро. В некоторых случаях она вступала в сексуальные отношения в присутствии ребенка. Отец девочки, отметили карабинеры, знал о происходящем, но вопреки своим родительским обязанностям не пытался этому помешать и не сообщал о преступлении в полицию.

Все четверо участников скандальной истории помещены под домашний арест. С девочкой работают психологи.