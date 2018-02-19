Канадский журналист пошутил над названием "Олимпийские атлеты из России"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Журналист канадского телеканала CTV National News Питер Акман сыронизировал над названием российской сборной на Играх в Пхенчхане — "Олимпийские атлеты из России".
What happens next? If #OAR athletes test positive for #doping in #PyeongChang2018 for the next #Olympics will they be called OAFOAR? (Olympic Athletes From Olympic Athletes From Russia) #ioc pic.twitter.com/bRmPiV8PGp— Peter Akman (@PeterAkman) 18 февраля 2018 г.
"Что же будет дальше? Если спортсмен OAR (Олимпийский атлет из России) сдал положительный тест на допинг, то что будет на следующей Олимпиаде? Команда будет называться OAFOAR (Олимпийские атлеты из команды "Олимпийские атлеты из России")?" — сказал Акман.
Вероятно, таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о том, что в допинг-пробах керлингиста Александра Крушельницкого якобы обнаружили мельдоний.
Решение было принято на основе выводов специальных комиссий, которые заявили о "системных манипуляциях" с допингом на Олимпиаде в Сочи. Российские власти неоднократно отрицали какую-либо поддержку применения допинга в спорте.
На прошлой неделе журналист Брюс Артур поддержал тренера сборной Канады, оскорбившего российских спортсменов. Артур отметил, что российские атлеты на Играх в Пхенчхане выступают в "качестве изгоев".