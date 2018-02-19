Канадский журналист пошутил над названием "Олимпийские атлеты из России"

Российские спортсмены идут под Олимпийским флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Российские спортсмены идут под Олимпийским флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Журналист канадского телеканала CTV National News Питер Акман сыронизировал над названием российской сборной на Играх в Пхенчхане — "Олимпийские атлеты из России".

​"Что же будет дальше? Если спортсмен OAR (Олимпийский атлет из России) сдал положительный тест на допинг, то что будет на следующей Олимпиаде? Команда будет называться OAFOAR (Олимпийские атлеты из команды "Олимпийские атлеты из России")?" — сказал Акман.

Вероятно, таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о том, что в допинг-пробах керлингиста Александра Крушельницкого якобы обнаружили мельдоний.

В декабре исполком МОК допустил российских спортсменов к Играм-2018 в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Называться команда должна была "Олимпийские атлеты из России".

Решение было принято на основе выводов специальных комиссий, которые заявили о "системных манипуляциях" с допингом на Олимпиаде в Сочи. Российские власти неоднократно отрицали какую-либо поддержку применения допинга в спорте.

На прошлой неделе журналист Брюс Артур поддержал тренера сборной Канады, оскорбившего российских спортсменов. Артур отметил, что российские атлеты на Играх в Пхенчхане выступают в "качестве изгоев".