Испанская прокуратура запросила для депутата Госдумы 5,5 лет заключения

МАДРИД, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии" ("операция Тройка") к срокам от 1 года 7 месяцев до 5,5 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.

"Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам.

В понедельник начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.

В списке подсудимых 18 фамилий – Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.

Расследование этого дела заняло 11 лет.

В распространенном заявлении сторона защиты Резника и его супруги Дианы Гиндин заявляет, что судебное расследование "к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной и той же национальности, что и люди, которые могут быть связаны с преступными организациями".

"Нет никакого доказательства, которое свидетельствовало о незаконной связи Резника и Гиндин с членами какой-либо преступной организации", а единственное свидетельство, по мнению защиты, "основывается на неверном предположении судебного переводчика", а голос с записей телефонных разговоров (которые представлены в качестве доказательств прокуратурой – ред.) не принадлежит депутату. Кроме того, сторона защиты обращает внимание, что все имущество Резника и его супруги задекларировано публично, поскольку Резник является депутатом.

Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры "малышевской группировки", которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.

В общей сложности, по данным следствия, на фирмах Петрова в Испании (в частности, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., Inmobiliaria Balear 2001, S. L., Drever, Limited и Centros Comerciales Antei, S. L.) с 1998 года было более 50 миллионов евро. Только последняя сделка – дом на Мальорке – составила 7 миллионов евро, эти деньги поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 миллионов евро. Такие цифры приводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.