РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Испанская прокуратура запросила для депутата Госдумы 5,5 лет заключения

14:1319.02.2018
(обновлено: 16:30 19.02.2018)
126641
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МАДРИД, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии" ("операция Тройка") к срокам от 1 года 7 месяцев до 5,5 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.

Яхты в порту Банус. Архив
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Тайны следствия: как Испания борется с "русской мафией"
"Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию", — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам.

В понедельник начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.

Кадр из фильма Крестный отец. 1971 год
© Paramount Pictures (1971)
Вор на воре: кто претендует на криминальную корону России
В списке подсудимых 18 фамилий – Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.

Расследование этого дела заняло 11 лет.

В распространенном заявлении сторона защиты Резника и его супруги Дианы Гиндин заявляет, что судебное расследование "к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной и той же национальности, что и люди, которые могут быть связаны с преступными организациями".

"Нет никакого доказательства, которое свидетельствовало о незаконной связи Резника и Гиндин с членами какой-либо преступной организации", а единственное свидетельство, по мнению защиты, "основывается на неверном предположении судебного переводчика", а голос с записей телефонных разговоров (которые представлены в качестве доказательств прокуратурой – ред.) не принадлежит депутату. Кроме того, сторона защиты обращает внимание, что все имущество Резника и его супруги задекларировано публично, поскольку Резник является депутатом.

Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Главаря русской мафии" в Испании будет защищать адвокат Месси
Прокуроры предполагают, что лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры "малышевской группировки", которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.

В общей сложности, по данным следствия, на фирмах Петрова в Испании (в частности, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., Inmobiliaria Balear 2001, S. L., Drever, Limited и Centros Comerciales Antei, S. L.) с 1998 года было более 50 миллионов евро. Только последняя сделка – дом на Мальорке – составила 7 миллионов евро, эти деньги поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 миллионов евро. Такие цифры приводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
26909
Ничего не понял, Ну купили 20 Россиян недвижимости в Испании, Испанцам то чего не нравиться?
14:24
19.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена