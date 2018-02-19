Испанская прокуратура запросила для депутата Госдумы 5,5 лет заключения

МАДРИД, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура в Испании потребовала приговорить 18 фигурантов громкого дела о так называемой "русской мафии" ("операция Тройка") к срокам от 1 года 7 месяцев до 5,5 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.
В понедельник начался суд по делу об отмывании денег выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала приговорить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует приговорить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.
Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам главного фигуранта дела Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.
Расследование этого дела заняло 11 лет.
В распространенном заявлении сторона защиты Резника и его супруги Дианы Гиндин заявляет, что судебное расследование "к ним не имеет никакого отношения, кроме того, что они одной и той же национальности, что и люди, которые могут быть связаны с преступными организациями".
"Нет никакого доказательства, которое свидетельствовало о незаконной связи Резника и Гиндин с членами какой-либо преступной организации", а единственное свидетельство, по мнению защиты, "основывается на неверном предположении судебного переводчика", а голос с записей телефонных разговоров (которые представлены в качестве доказательств прокуратурой – ред.) не принадлежит депутату. Кроме того, сторона защиты обращает внимание, что все имущество Резника и его супруги задекларировано публично, поскольку Резник является депутатом.
В общей сложности, по данным следствия, на фирмах Петрова в Испании (в частности, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., Inmobiliaria Balear 2001, S. L., Drever, Limited и Centros Comerciales Antei, S. L.) с 1998 года было более 50 миллионов евро. Только последняя сделка – дом на Мальорке – составила 7 миллионов евро, эти деньги поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия были заморожены счета фирм на сумму более 10,3 миллионов евро. Такие цифры приводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.