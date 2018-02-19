В ЛНР опровергли заявление Киева об обстреле позиций силовиков

Военнослужищий инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищий инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Заявление украинских силовиков об обстреле их позиций в районе "светлодарской дуги" в Донбассе не соответствует действительности, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее украинские силовики заявили об обстреле в районе "светлодарской дуги" на луганском направлении.

"Ничего удивительного в таких обвинениях нет. Эта практика ложных обстрелов уже надежно закрепилась в штабе так называемой "АТО". Прежде всего, это делается для сокрытия междоусобных войн, также оправдываются обстрелы в нашу сторону, подается как ответный огонь, ну и самый основной фактор — это деньги", — заявил на брифинге Марочко.

Он утверждает, что у украинских силовиков существуют боевые доплаты, которые они не получают, если нет обстрелов.