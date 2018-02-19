Источник не подтвердил данные о найденных обломках упавшего в Иране ATR-72

Спасательная команда во время поисков самолета, который разбился в горном районе центрального Ирана. 19 февраля 2018

Спасательная команда во время поисков самолета, который разбился в горном районе центрального Ирана. 19 февраля 2018

ТЕГЕРАН, 19 фев — РИА Новости. Управление гражданской авиации Ирана не может подтвердить сообщения о том, что была найдена часть обломков самолета, потерпевшего крушение в горном районе страны в воскресенье, заявил РИА Новости источник в управлении.

Ранее источник в министерстве транспорта Исламской республики Иран сообщил РИА Новости, что часть обломков самолета была недавно обнаружена рядом с районом Денгезлю.

"Не подтверждаем сообщения о найденных обломках разбившегося самолета. Нам таких сведений пока не поступало", — заявил источник в управлении гражданской авиации.

По его словам, группа из семи французских специалистов прибудет в Тегеран в понедельник для поисков обломков самолета.

"Канадская компания-производитель двигателей самолета заявила о готовности прислать команду специалистов для оказания помощи с разрешения Тегерана", — отметил источник.

О других крупных авиакатастрофах в мире в 2015-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>



Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли.