ТЕГЕРАН, 19 фев — РИА Новости. Управление гражданской авиации Ирана не может подтвердить сообщения о том, что была найдена часть обломков самолета, потерпевшего крушение в горном районе страны в воскресенье, заявил РИА Новости источник в управлении.
"Не подтверждаем сообщения о найденных обломках разбившегося самолета. Нам таких сведений пока не поступало", — заявил источник в управлении гражданской авиации.
По его словам, группа из семи французских специалистов прибудет в Тегеран в понедельник для поисков обломков самолета.
"Канадская компания-производитель двигателей самолета заявила о готовности прислать команду специалистов для оказания помощи с разрешения Тегерана", — отметил источник.