В Минске подтвердили задержание журналиста польского телеканала "Белсат"

МИНСК, 19 фев – РИА Новости. Белорусская милиция подтвердила задержание сотрудника польского канала "Белсат", вещающего на Белоруссию, Андрея Козела на избирательном участке в Минске, где он был национальным наблюдателем, говорится в сообщении на сайте ГУВД белорусской столицы.

В воскресенье в Белоруссии прошли местные выборы. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что на одном из избирательных участков в Минске был задержан журналист. В сообщении отмечалось, что он вел трансляцию с участка в Facebook, его задержали четверо сотрудников милиции, которые пытались запретить съемку. Замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий выразил возмущение задержанием в Белоруссии журналиста телеканала "Белсат".

"Вечером 18 февраля на избирательном участке № 27 … был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в центральное РУВД Минска наблюдатель А. Козел. Основанием для задержания послужили вызывающие действия наблюдателя и его отказ выполнить законные требования председателя избирательной комиссии по прекращению видеосъемки во время подсчета результатов голосования", — говорится в сообщении.

В сообщении поясняется, что "право на ведение видеосъемки гражданин объяснил принадлежностью к одному из иностранных СМИ, не аккредитованных в Белоруссии".

"Председатель комиссии обратился к сотруднику милиции, осуществлявшему несение службы на избирательном участке. Представителем правоохранительных органов были даны четкие разъяснения гражданину об имеющем место нарушении установленного порядка, предложено прекратить видеосъемку", — подчеркнули в милиции.

Правоохранители добавили, что "Козел данные обращения проигнорировал, оказал активное неповиновение сотруднику милиции, хватал сотрудника за форменное обмундирование". Согласно сообщению, "для пресечения противоправных действий в отношении наблюдателя была применена физическая сила, во время выдворения А. Козел ногой повредил остекление двери избирательного участка".

"Белсат", созданный на основании договора МИД Польши и Польского общественного телевидения TVP, начал вещание по спутнику в 2007 году. Ориентируется на освещение событий в Белоруссии. Канал в республике не зарегистрирован, ряд журналистов канала наказывались штрафами за работу в стране без аккредитации. Основная редакция телеканала находится в Варшаве.