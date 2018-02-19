Премьер-министр Венгрии назвал христианство "последней надеждой Европы"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал христианство "последней надеждой Европы", сообщает Euractiv.

Выступая с обращением к народу, политик заявил, что Запад "проложил путь к упадку христианской культуры" и способствовал распространению ислама, в то время как администрация венгерского премьера "не дала исламскому миру наводнить нас с юга".

"Из-за иммиграции над Европой сгущаются тучи, — утверждает Орбан. — Нации перестанут существовать, Запад падет, а Европа даже не осознает того, что ее завоевали".

Венгерский премьер также призвал к созданию "глобального альянса" против миграции.

Заявления Орбана прозвучали в преддверии апрельских парламентских выборов, на которых он рассчитывается переизбраться на пост премьера.

Венгерский политик неоднократно выступал против беженцев. В январе он предположил, что 2018 год будет годом "очень острых дискуссий" по вопросу миграции. Кроме того, он заявил, что "жители Евросоюза однозначно не хотят принимать мигрантов", которых им навязывают.

Также Орбан продвигает в парламент закон, который ограничит деятельность НКО, помогающих беженцам.