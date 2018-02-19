Кремль не увидел в обвинениях США доказательств "российского вмешательства"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Кремль не увидел существенных доказательств в обвинениях США по "вмешательству" РФ в выборы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в пятницу опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. Документ, который в офисе Мюллера готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц и 13 фамилий россиян. Все они, по данным спецпрокурора, во главе с ресторатором Евгением Пригожиным хотели, но так и не смогли повлиять на результаты президентских выборов в США.

"Мы по-прежнему не увидели там каких-то существенных доказательств о том, что кто-то вмешивался во внутренние дела… Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности российского государства, Кремля и российского правительства. Никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет, нет и быть не может", — сказал Песков журналистам.