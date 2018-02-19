Песков: компромисс по миротворцам в Донбассе возможен лишь через диалог

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Прийти к компромиссу по вопросу размещения миротворцев в Донбассе можно только в рамках диалога с представителями непризнанных республик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь только диалог между Москвой и Киевом", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности компромисса по возможности размещения миротворцев в регионе.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что данные вопросы необходимо решать совместно с представителями непризнанных республик.

"Решать такие вопросы, абстрагируясь от позиции представителей непризнанных республик Донбасса, невозможно. Об этом мы говорим постоянно. Но, еще раз повторяю, достижение компромисса возможно только в рамках диалога", — добавил он.

Песков напомнил, что идея миротворческой миссии принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, который инициировал дискуссию по данному вопросу.

"Состав подобной миссии, режим размещения и цели размещения, конечно, не могут быть определены без согласования с республиками Донбасса", — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к возможности размещения миротворческих миссий на Донбассе со стороны Белоруссии, Финляндии и Швеции.