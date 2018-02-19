Песков назвал заявления о вмешательстве России в дела США безосновательными

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия не вмешивалась во внутренние дела США, доказательств обратного нет и не было, обвинения в адрес Москвы лишены оснований, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему настаиваем на том, что считаем подобные доказательства лишенными оснований. Мы не считаем сколько-либо исчерпывающими, не считаем справедливыми и не можем с ними согласиться", — сказал Песков журналистам.

"Россия не вмешивалась, не имеет такой обычай вмешиваться во внутренние дела других стран и не делает это сейчас", — добавил он.