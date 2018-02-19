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В мире

Эксперт раскритиковал заявления Столтенберга о российской агрессии

12:5419.02.2018
(обновлено: 14:47 19.02.2018)
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© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе. архивное фотоШтаб-квартира НАТО в Брюсселе. архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo, File

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Обвинения в адрес России со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга в намерении развязать новую ядерную гонку вооружений не подкреплены реальными фактами, при этом ни НАТО, ни Вашингтон сами не стремятся к прозрачности отношений с Москвой, заявил в понедельник РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Американская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров M777
© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse Platz
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Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москва рискует развязать новую ядерную гонку в Европе. По его словам, которые цитировало издание Bild, Россия планирует создать новую ракету средней дальности, что угрожает существованию соглашения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Когда первые лица НАТО опираются на некие "данные", то, как и сейчас, ничего конкретного они не приводят. Правда, эксперты Альянса иногда все-таки называют модификации наших ракет, которые, по их мнению, нарушают договор о РСМД, но когда начинаешь смотреть на параметры этих изделий, то сразу становится понятно, что тут мы имеем дело с передергиванием фактов", — сказал Мураховский.

Он подчеркнул, что у России также есть вопросы по ряду развертываемых в Европе систем вооружений, при этом Запад не выказывает готовности развеять опасения Москвы.

"Если их что-то не устраивает, то мы готовы обменяться данными, но только на взаимной основе. Например, эксперты консультативной комиссии по соблюдению РСМД лично могли бы осмотреть наши изделия, но опять же все должно проходить исключительно на взаимной основе. У нас ведь тоже есть опасения по некоторым изделиям американцев", — сказал эксперт.

Встречные претензии России

Говоря об американских системах вооружений, которые вызывают вопросы у Москвы, эксперт привел в пример развернутые в Румынии и Польше наземные пусковые установки ракетной системы Aegis Ashore, с которых могут запускаться крылатые ракеты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"К тому же если следовать букве этого договора, то некоторые ударные беспилотники США полностью укладываются в определение ракет наземного базирования средней дальности, предусмотренного в РСМД", — добавил Мураховский.

Прозрачность испытаний соблюдается

По мнению эксперта, Москва, в отличие от Вашингтона, всегда готова доказать свою приверженность договору РСМД, предоставляя данные обо всех испытываемых российских вооружениях, чьи тактико-технические характеристики вызывают подозрения американской стороны.

"Те данные, которые мы представляем в рамках режима контроля за ракетными технологиями, доказывают, что Россия не нарушает положения РСМД. Например, после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в НАТО высказывались, что дальность ее действия составляет меньше 5000 километров. Мы опровергли эти данные — испытания проводились на расстоянии 7000 километров, а все данные были официально представлены", — сказал собеседник агентства.

Мураховский также напомнил, что в ответ на претензии НАТО Москва предоставляла официальные данные по ракетам, входящим в состав комплексов "Калибр" и "Бастион", дальность действия которых составляет меньше 500 километров. Кроме того, ракета, входящая в состав комплекса "Калибр", имеет дальность менее 500 километров.

Снаряды шведского концерна Bofors
© Фото : BAE Systems
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Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что страна строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности по договору РСМД. При этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Бедный Йорик Любимов
"... в том числе, ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис".

Неплохо бы давать пояснения, что размещению ракет на Кубе предшествовало размещение Соединенными Штатами ракет в Турции. Иначе получается, что в кризисе СССР виноват, хотя на самом деле вина за этот кризис — целиком и полностью на Соединенных Штатах. Впрочем, как обычно.
13:14
19.02.2018
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