СМИ сообщили о возможном назначении генсека партии Меркель

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать новым генеральным секретарем Христианско-демократического союза (ХДС) после отставки Петера Таубера, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в ХДС сообщили, что 43-летний Таубер собирается в понедельник объявить о своей отставке. Он занимал пост генсека партии с 2013 года.

По данным Spiegel, кандидатуру Крамп-Карренбауэр на пост генсека выдвигает канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что новый генсек ХДС будет утвержден на съезде партии 26 февраля в Берлине. На этом же съезде ХДС должны проголосовать по коалиционному соглашению с ХСС и социал-демократами.

Издание отмечает, что Таубер из-за болезни не участвовал в коалиционных переговорах с СДПГ. Уже в период в итоге потерпевших крах переговоров о коалиции "Ямайка" (ХДС/ХСС, Зеленые и свободные демократы) Таубер редко появлялся на публике.