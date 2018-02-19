Причастность евреев к холокосту подтверждают факты, заявили в Варшаве

ВАРШАВА, 19 фев — РИА Новости. Слова премьера Польши о том, что среди коллаборантов, помогавших нацистам во времена Второй мировой войны, были представители разных народов, проживавших тогда на территории Польши, в том числе и евреев, подтверждаются историческими фактами, заявил шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к холокосту отдельных представителей еврейского народа.

Ранее, отвечая на вопрос израильского журналиста, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам, Моравецкий ответил: "Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — сказал польский премьер.

Эти слова польского премьера подлили масла в огонь спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны. Нетаньяху заявил Моравецкому, что нет оснований сравнивать действия поляков и евреев во время холокоста.

"Премьер, конечно, говорил о том, что случались коллаборанты как среди поляков, так и среди других народностей, проживавших тогда на территории Польши. Среди тех коллаборантов были также люди еврейской национальности. Это болезненная правда. Дискуссия на эту тему также продолжается и в Израиле и возбуждает большие эмоции", — сказал Дворчик.

"В то же время премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты", — добавил он.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что он может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с документом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.