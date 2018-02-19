США пытаются не допустить сотрудничества России и Ирана, заявили в Тегеране

МОСКВА. 19 фев — РИА Новости. США и некоторые их союзники пытаются не допустить российско-иранского сотрудничества, заявил замглавы МИД Ирана, глава центра политических и международных исследований иранского МИД Мохаммад Казем Саджадпур.

"Американцы и некоторые союзники США пытаются не допустить успеха российско-иранского сотрудничества, не допустить успеха в том виде, в котором он уже готов был состояться", — заявил Саджадпур в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".