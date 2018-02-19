Почти 400 россиян не пустили на Украину с начала года

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Украинские пограничники не пустили на Украину более 2 тысяч человек с начала года, из них — почти 400 россиян, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"С начала года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили на Украину 2118 иностранцев, из них — 393 россиянина, 65 иностранцев, которые пересекли линию разграничения с временно оккупированными территориями с нарушениями, 472 потенциальных незаконных мигранта", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.