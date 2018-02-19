Глава МИД Ирана выступил за политическое урегулирование в Йемене

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Тегеран выступает за политическое урегулирование в Йемене, нужно понимать, что военное решение, применительно к этому или к любому другому конфликту в регионе, приведет к катастрофе, заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Бомбардировки Йемена начались, исходя из иллюзии, что можно за несколько недель добиться военной победы, но конфликт идет уже четвертый год без какой-то надежды на разрешение. Нужно политическое урегулирование, основанное на немедленном прекращении огня и предоставлении гуманитарной помощи. Нужен внутрийеменский диалог, который создал бы инклюзивное правительство", — сказал Зариф, выступая на конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что политическое урегулирование – это ключ к решению и других конфликтов в регионе.

"Если продолжать настаивать на военном решении, то это тупик, который может привести только к кризису и катастрофе", — добавил Зариф.

Вооруженный гражданский конфликт между властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и движением шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. Повстанцам удалось за несколько месяцев захватить многие районы страны, в связи с чем в ситуацию вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. При ее поддержке военные вернули часть районов под свой контроль и продолжают бои с повстанцами. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. По данным ООН, конфликт в Йемене унес жизни не менее 10 тысяч человек, более 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи.