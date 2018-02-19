Силовики выпустили по ДНР почти 400 снарядов за неделю, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 400 мин и снарядов за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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В СЦКК добавили, что огонь по территории ДНР велся с использованием бронетехники, гранатометов раз и стрелкового оружия.
"При обстрелах территории ДНР силовиками было использовано 1148 единиц боеприпасов, что составило 5,32 тонны", — отметил представитель СЦКК.