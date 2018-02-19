В Турции почти 800 человек задержали за протесты против операции в Африне

АНКАРА, 19 фев — РИА Новости. Турецкая полиция задержала после начала операции ВС Турции в сирийском Африне 786 человек за агитацию против нее в соцсетях и участие в акциях протеста, говорится в сообщении МВД страны.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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