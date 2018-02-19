Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Делегация из Франции прибудет в Тегеран в понедельник для участия в расследовании причин крушения иранского самолета, упавшего в горной местности Ирана в воскресенье, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации ИРИ (ОГАИ).

Как заявил руководитель пресс-службы ОГАИ Реза Джафарзаде, в Тегеран приедут три представителя французской комиссии, которая занимается расследованиями инцидентов в гражданской авиации, и четыре эксперта из компании ATR. По его словам, канадская компания, которая занимается производством двигателей для самолетов ATR, также выразила готовность направить специалистов для расследования авиакатастрофы.

Джавхаризаде отметил, что в случае обнаружения "черных ящиков" их расшифровку можно провести в Иране. Он также не исключил отправку самописцев в другую страну по просьбе компании-производителя самолета.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту находились 66 человек: 60 пассажиров, среди которых был один ребенок, и шесть членов экипажа. Все они, по предварительной информации, погибли.