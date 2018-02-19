В ОБСЕ рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

ЯКОВЛЕВКА (Донецкая область), 19 фев — РИА Новости. Гуманитарная ситуация по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе одинакова трудная, заявил журналистам первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Мирные жители, которые проживают в непосредственной близости от линии соприкосновения, страдают в равной мере. Некоторым необходимы продукты питания, некоторым медикаменты… Причиной сложившейся гуманитарной ситуации не являются погодные условия, причиной является поведение сторон", — сказал Хуг.

Хуг отметил, что сторонам необходимо, в первую очередь, учитывать интересы мирных жителей; не только оказывать гуманитарную помощь, но решать вопросы, связанные с прекращением конфликта.

"Помощь нужна, но она устраняет симптомы. А нужно устранять первопричину", — сказал он.