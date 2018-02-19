Президент Мальдив намерен продлить режим ЧП еще на 15 дней

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Мальдив Абдулла Ямин обратился к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 15 дней, сообщает издание Аvas.
По данным издания, на специальном заседании в понедельник президент Мальдив попросил парламент продлить режим ЧП еще на полмесяца. Представитель парламента объявил трехчасовое обсуждение запроса президента. Тем не менее, как сообщает издание, так как оппозиция бойкотировала заседание, ожидается, что парламентарии одобрят запрос о продлении режима ЧП.
Ранее Верховный суд постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Позднее суд отменил свое постановление по освобождению лидеров оппозиции.
Как отмечают СМИ, после восстановления членства в парламенте оппозиционеров, оппозиционная коалиция получила большинство в законодательном органе. Отмечается, что парламент, среди прочего, обладает правами вынести импичмент президенту.