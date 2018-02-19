Президент Мальдив намерен продлить режим ЧП еще на 15 дней

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Мальдив Абдулла Ямин обратился к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 15 дней, сообщает издание Аvas.

В начале февраля Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП был введен на 15 дней, этот срок истекает во вторник.

По данным издания, на специальном заседании в понедельник президент Мальдив попросил парламент продлить режим ЧП еще на полмесяца. Представитель парламента объявил трехчасовое обсуждение запроса президента. Тем не менее, как сообщает издание, так как оппозиция бойкотировала заседание, ожидается, что парламентарии одобрят запрос о продлении режима ЧП.

Ранее Верховный суд постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Позднее суд отменил свое постановление по освобождению лидеров оппозиции.

Кроме того, мальдивская полиция обвинила бывшего президента страны Момуна Абдула Гаюма в подкупе двух судей Верховного суда с тем, чтобы они отменили приговоры ряду политических лидеров и способствовали свержению правительства. Власти также обвинили Гаюма в подкупе парламентариев и попытке повлиять на их решения. СМИ сообщали о задержании некоторых политиков.

Как отмечают СМИ, после восстановления членства в парламенте оппозиционеров, оппозиционная коалиция получила большинство в законодательном органе. Отмечается, что парламент, среди прочего, обладает правами вынести импичмент президенту.