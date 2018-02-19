Бундесверу не хватает снаряжения для выполнения задач НАТО, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Немецкому бундесверу не хватает бронежилетов, зимнего обмундирования и палаток для выполнения обязанностей перед НАТО в рамках создания группы сил быстрого реагирования, сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на документ Министерства обороны ФРГ.

В начале 2019 года бундесвер должен исполнить решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze). Проект НАТО предполагает повышенную боевую готовность пяти тысяч военнослужащих, которые при необходимости должны приступить к операции в любой точке в течение 48-72 часов.

"Что касается мобильного расположения в ходе операций, в армии обнаруживается недостаток боеспособности по меньшей мере до 2021 года", — цитирует издание документ военного командования.

Отмечается, что в 2018-2020 годах требуется 10 282 "единицы снаряжения для размещения" военнослужащих, при этом в распоряжении армии их имеется лишь 2,5 тысячи. Бундесвер также испытывает нехватку зимнего обмундирования и бронежилетов.

Ранее газета Welt сообщала, что для исполнения обязательств перед НАТО бундесверу не хватает боеспособных танков и истребителей.