Лавров назвал заявления об уничтожении Израиля неприемлемыми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва считает неприемлемыми заявления о том, что Израиль должен быть уничтожен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы. Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном", — сказал Лавров, выступая на сессии Ближневосточной конференции клуба "Валдай".