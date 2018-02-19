В Египте ликвидировали четырех террористов

КАИР, 19 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Армия Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова за минувшие сутки ликвидировала четырех экстремистов, задержаны более четырехсот человек, говорится в заявлении ВС страны.

"В ходе операции по уничтожению очагов терроризма в зоне операции погиб один офицер и двое рядовых египетских ВС, ранены двое офицеров и один рядовой", — говорится в документе.

Сообщается, что военные продолжают обезвреживать взрывные устройства, ликвидировать склады боеприпасов и укрытия экстремистов на полуострове.

Всего за десять дней операции на Синае ликвидированы более шестидесяти экстремистов.