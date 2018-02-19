МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Вопрос о Российском гуманитарном центре в сербском городе Ниш не соответствует той истерике, которую поднял Запад, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью агентству "БЕТА".

По словам Лаврова, Россия с большим уважением относится к приверженности Сербии принципу военного нейтралитета и видит заинтересованность Белграда в том, чтобы развивать отношения и с Западом, и Востоком.

"Однако вопрос о гуманитарном центре в городе Ниш стал настолько одиозным, настолько фактическая сторона дела (четыре российских гражданина) не соответствует истерике, поднятой на Западе, что, мне кажется, любой вменяемый человек, оценив ситуацию, поймёт, что она создана искусственно и не стоит, как у нас говорят, выеденного яйца", — сказал Лавров.

Он добавил, что во время визита в Сербию 21-22 февраля он обсудит вопрос центра и предоставления дипломатического иммунитета его сотрудникам.

Лавров подчеркнул, что центр занимается исключительно проблемами, связанными с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

"Убеждён, что просто смешно делать вид, что этот центр представляет какую-то угрозу для кого бы то ни было", — отметил глава МИД.

Претензии США

Ранее заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем выразил обеспокоенность влиянием России в Балканском регионе и сотрудничеством Белграда и Москвы.

Он призвал официальный Белград "перестать сидеть на двух стульях" и балансировать между Россией и Западом, а также высказался резко против предоставления дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру в Нише.

Гуманитарный центр

Российско-сербский гуманитарный центр расположен в городе Ниш примерно в двухстах километрах к югу от Белграда. Работает с 2012 года.

Межправительственным соглашением определено, что центру положены привилегии и иммунитеты, которые должно установить отдельное соглашение.

Российский персонал центра должен получить правовой статус, эквивалентный статусу административно-технического персонала посольства в Сербии, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Пока это решение не выполнено.