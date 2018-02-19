Евросоюз расширяет свое влияние, выдвигая ультиматумы, считает Лавров

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. ЕС расширяет свое влияние на основе ультиматума: либо с Европой, либо с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Относительно выдвинутых Европейским Союзом требований (к Сербии – ред.) о признании Косово можно сказать следующее. ЕС требует от любого государства-кандидата присоединиться к общей внешней оборонной политике Евросоюза, здесь сказываются те самые философия и менталитет, которые содействуют нагнетанию напряженности в Европе и которыми руководствовались те, кто расширял НАТО и ставил страны Европы и Украину перед выбором: либо они с Западом либо с Россией. Это очень порочная практика", — рассказал министр в интервью сербскому агентству " БЕТА ".

"Я сожалею, что Евросоюз, стремясь расширять свое влияние, следует этой логике, проявившейся в программе "Восточное партнерство", которую несколько лет назад сформулировал ЕС для шести постсоветских государств. Несмотря на заверения в обратном, на практике эта программа реализуется на основе того же ультиматума – либо с Россией, либо с Европой. Плохо, что наши европейские коллеги из Брюсселя продолжают так мыслить. Мы бы предпочли вернуться к той концепции, которая неоднократно провозглашалась в Брюсселе и других европейских столицах", — сообщил Лавров.

Программа ЕС "Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

Лавров напомнил, что в свое время во Франции Шарль де Голль выдвинул свою концепцию единой Европы от Атлантики до Урала, а теперь РФ уже говорит о Европе от Лиссабона до Владивостока.

"Совсем недавно в очередной раз подтвердилась актуальность этой философии. Как мне известно, по итогам межпартийных переговоров в Германии в программу будущего коалиционного правительства включен пункт о необходимости продвигать идею создания общего экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. В этом же ряду упомяну начинающиеся пока, правда, робко, контакты (пусть пока на техническом уровне) между Европейской комиссией и Евразийской экономической комиссией, от чего до недавнего времени брюссельская команда старалась уклоняться. Эта тенденция, по-моему, самая долгосрочная и перспективная", — сказал министр.