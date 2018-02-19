Лавров считает разговоры о месте Косово в ООН бессмысленными

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сейчас бессмысленно говорить о месте Косово в ООН, пока не будет достигнута договоренность, которая устраивает Приштину и Белград, действует резолюция СБ ООН, которая признает Автономный край Косово частью Сербии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что сейчас бессмысленно говорить о месте Косово в ООН. Уже говорят про место Косово в Евросоюзе. Можно говорить про место Косово где угодно. Но пока не будет достигнута договоренность, которая устраивает и Приштину, и Белград, действует резолюция 1244 СБ ООН, которая признает Автономный край Косово частью Сербии", — сказал Лавров в интервью сербскому информационному агентству " БЕТА ".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.