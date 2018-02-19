Расширение НАТО наносит вред безопасности Европы, заявил Лавров

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Расширение НАТО — ошибка и нарушение договоренностей, это наносит колоссальный ущерб усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербскому информационному агентству "БЕТА".

"Расширение НАТО – это ошибка и одновременно нарушение той самой "джентельменской" договорённости, о которой я уже упомянул и которая сейчас получила полное подтверждение в официальных архивных документах, рассекреченных в США. Об этом все знали давно, просто после публикации этих архивных документов лишний раз убедились, как все было на самом деле", — сказал министр иностранных дел РФ.

"Мы неоднократно предупреждали наших натовских коллег, что эта линия (а уже произошло три волны расширения, сейчас готовится очередная) является не только подрывом всего, о чем договаривались в 90-е годы (о том, что никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других), но и наиболее, наверное, серьёзным вызовом общеевропейской стабильности и безопасности", — отметил он.

По словам Лаврова, континент стараются удержать разделенным на две части. "Эти разделительные линии пытаются передвигать на Восток, все ближе и ближе к нашим границам. Собственно уже на границах с Россией развернуты достаточно серьезные контингенты натовских стран — США, Великобритании, Германии, Италии, Канады. Это все противоречит договоренностям и что самое главное – наносит колоссальный ущерб усилиям по обеспечению стабильности и безопасности на европейском континенте", — подчеркнул глава МИД РФ.

Ничто из того, что сейчас делается в НАТО, ничью безопасность не повышает, включая безопасность балканских государств, убежден Лавров.

"Ничто из того, что сейчас происходит, не является шагом к повышению способности НАТО реагировать на реальные, а не на вымышленные угрозы. Я не вижу, как эти три волны расширения сделали НАТО более дееспособной, например, в пресечении террористической и наркотической угроз, в том числе тех, которые проистекают с Балкан, где после абсолютно необоснованного, нелегитимного, одностороннего объявления независимости Косово была создана территория, которая являет собой пример коррупции, того, что называют "черной дырой", — сказал министр иностранных дел.

Фактов о том, как экстремисты и террористы используют эту ситуацию, предостаточно, отметил Лавров.

"Запад предпочитает о них публично не говорить, но я знаю, что это западные страны тревожит, и в своих контактах с Приштиной они на это обращают внимание. Но уже их мало кто слушает", — сказал он.

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

В начале июня 2017 года к НАТО присоединилась новая страна — Черногория. Она стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.