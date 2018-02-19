Лавров заявил, что украинский кризис - следствие политики США и НАТО

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинский кризис стал следствием той политики, которую США и страны НАТО проводили после "холодной войны", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Украинский кризис не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания "холодной войны", — сказал Лавров в интервью сербскому агентству "БЕТА".

"Для нас не явилось сюрпризом то, что произошло на Украине. Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрала НАТО", — подчеркнул министр.