Запад обещал, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на Восток, заявил Лавров

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Запад обещал, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на Восток, но затем поступил не по-джентельменски и нарушил достигнутые после холодной войны "железные" договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.БЕТА".
Министр отметил, что эти договорённости не были записаны "в каких-то договорах и юридических документах, и "наверное, нужно это было сделать".
Тем не менее официальные документы из американских архивов, которые совсем недавно были рассекречены, "однозначно показывают, что такие железные заверения давались по линии диалога между СССР и США, по линии контактов между Москвой и Берлином, Москвой и Парижем", отметил Лавров.
"Была достигнута так называемая "джентельменская договоренность", которая была, по сути, растоптана нашими западными коллегами. Наверное, на будущее будем стараться лучше понять, кто джентльмен, а кто нет", — подчеркнул глава МИД РФ.
В начале июня 2017 года к НАТО присоединилась новая страна — Черногория. Она стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.