Запад обещал, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на Восток, заявил Лавров

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Запад обещал, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на Восток, но затем поступил не по-джентельменски и нарушил достигнутые после холодной войны "железные" договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вместо того, чтобы воспользоваться уникальным историческим шансом и сформировать подлинно общеевропейскую структуру безопасности и сотрудничества, Запад сделал выбор в пользу расширения НАТО вопреки всем обещаниям, которые давались руководителями США и многих европейских стран в 1990 году о том, что Альянс ни на дюйм не продвинется на Восток", — сказал Лавров в интервью сербскому агентству " БЕТА ".

Министр отметил, что эти договорённости не были записаны "в каких-то договорах и юридических документах, и "наверное, нужно это было сделать".

Тем не менее официальные документы из американских архивов, которые совсем недавно были рассекречены, "однозначно показывают, что такие железные заверения давались по линии диалога между СССР и США, по линии контактов между Москвой и Берлином, Москвой и Парижем", отметил Лавров.

"Была достигнута так называемая "джентельменская договоренность", которая была, по сути, растоптана нашими западными коллегами. Наверное, на будущее будем стараться лучше понять, кто джентльмен, а кто нет", — подчеркнул глава МИД РФ.

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

В начале июня 2017 года к НАТО присоединилась новая страна — Черногория. Она стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.