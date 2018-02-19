Москва готова предоставить площадку для встречи Нетаньяху и Аббаса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на деловом завтраке во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва готова предоставить площадку для встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса, рассчитывает получить реакцию на это предложение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что ситуация вокруг палестино-израильского урегулирования обострилась "после известных решений США" (о признании Иерусалима столицей Израиля).

"Мы стараемся помочь не допустить развала всего переговорного процесса", — заявил Лавров в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что в течение последних нескольких недель Москву посетили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Палестины Махмуд Аббас и король Иордании.

"Мы убеждены, что иного пути, кроме как прямых договоренностей между палестинцами и израильтянами, нет. Подтверждаем то, что мы сказали полтора года назад о готовности предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров без предварительных условий. Рассчитываем, что это предложение будет замечено, и на него последует реакция", — сообщил Лавров.