Москва готова предоставить площадку для встречи Нетаньяху и Аббаса

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва готова предоставить площадку для встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса, рассчитывает получить реакцию на это предложение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что ситуация вокруг палестино-израильского урегулирования обострилась "после известных решений США" (о признании Иерусалима столицей Израиля).
"Мы стараемся помочь не допустить развала всего переговорного процесса", — заявил Лавров в ходе конференции по Ближнему Востоку международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что в течение последних нескольких недель Москву посетили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Палестины Махмуд Аббас и король Иордании.
"Мы убеждены, что иного пути, кроме как прямых договоренностей между палестинцами и израильтянами, нет. Подтверждаем то, что мы сказали полтора года назад о готовности предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров без предварительных условий. Рассчитываем, что это предложение будет замечено, и на него последует реакция", — сообщил Лавров.