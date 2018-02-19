Лидер ОУН* пообещал и дальше громить российские объекты в Киеве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Погромы российских объектов в Киеве будут продолжаться, заявил в эфире украинского телеканала "Еспресо.TV" лидер неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский.

"Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит работу структур "страны-агрессора", — сказал он после нападения украинских радикалов на здания Сбербанка и Россотрудничества.

Коханивский назвал погромы "удачным флешмобом", в котором, по его словам, приняли участие 300-400 человек. Он подтвердил, что по итогам "акции" никого не задержали.

Нападения на банки и Россотрудничество

В воскресенье участники ОУН* разбили окна в Сбербанке, попытались разгромить офис Альфа-банка, забросали здание Россотрудничества яйцами и камнями. После этого они направились в сторону площади Независимости и сожгли российский флаг.

За день до этого погром в здании Россотрудничества устроили радикалы из "Правого сектора"*.

На российский центр нападали и раньше. Так, в ночь на 7 января активисты организации "Черный комитет" облили здание красной краской и пытались разбить стекла на фасаде. Кроме того, они оставили у входа в здание листовки с экстремистскими призывами.

Российское посольство направило МИД Украины ноту протеста и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию назвали страной-агрессором.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.