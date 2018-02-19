Несколько тысяч жителей Чикаго вышли на акцию протеста после ЧП во Флориде

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Несколько тысяч человек в Чикаго приняли участие в акции протеста против существующего законодательства в области контроля за продажей оружия после стрельбы в школе Флориды, жертвами которой стали 17 человек, сообщает телеканал CBS Chicago.

Участники демонстрации прошли маршем по центральным улицам Чикаго, требуя изменения существующего законодательства, более жесткого контроля за оборотом оружия и запрета боевого оружия. "Не нужно больше молитв, нам нужны действия, конгресс", — гласил один из плакатов.

"Нам нужно изменить законы, чтобы людям, которые представляют угрозу для себя и других, было сложнее получить оружие", — заявил один из участников акции.

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Подобные акции прошли в выходные дни и в других американских городах, например, в Форт-Лодердейл и Сент-Питерсберг (штат Флорида), где собрались несколько сотен человек. Ученики школы, где произошла стрельба, также планируют организовать марш в поддержку реформ в области контроля за оружием 24 марта. Акции протеста, как ожидается, пройдут в Вашингтоне и других городах.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.