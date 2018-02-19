Несколько тысяч жителей Чикаго вышли на акцию протеста после ЧП во Флориде

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Несколько тысяч человек в Чикаго приняли участие в акции протеста против существующего законодательства в области контроля за продажей оружия после стрельбы в школе Флориды, жертвами которой стали 17 человек, сообщает телеканал CBS Chicago.
"Нам нужно изменить законы, чтобы людям, которые представляют угрозу для себя и других, было сложнее получить оружие", — заявил один из участников акции.
They did this in Chicago THAT day.https://t.co/IjtTDTtjta #CommonSenseGunLaws— Kara Oko (@KaraOko) 19 февраля 2018 г.
Подобные акции прошли в выходные дни и в других американских городах, например, в Форт-Лодердейл и Сент-Питерсберг (штат Флорида), где собрались несколько сотен человек. Ученики школы, где произошла стрельба, также планируют организовать марш в поддержку реформ в области контроля за оружием 24 марта. Акции протеста, как ожидается, пройдут в Вашингтоне и других городах.