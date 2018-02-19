Спикер Госдумы прокомментировал популярность Путина на Западе

БЕРН (Швейцария), 19 фев — РИА Новости. Западным политикам надо не искать подвохи в популярности президента России Владимира Путина, а разбираться в причинах недостаточной поддержки среди граждан своих стран, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Вопрос (о популярности – ред.) нужно адресовать не Путину — почему так велика его поддержка, вопрос нужно адресовать главам других государств — почему их недостаточно поддерживают граждане их стран", — сказал Володин в интервью, которое он дал в Берне известному телеведущему Дарьюсу Рошбану для швейцарского телеканала RTS

Спикер ГД полагает, что "скромный" уровень поддержки некоторых западных лидеров может быть связан, в том числе с тем, что "большое количество граждан в европейских странах считает, что по-другому нужно решать многие вопросы, а подходы России им импонируют".

"Когда мы говорим о феномене Путина (…), нужно просто исходить из того, что, действительно, Путин — сильный президент, он многое сделал для своей страны, и граждане нашей страны его поддерживают", — сказал Володин. Спикер обратил внимание на то, что, по данным соцопросов, нынешний глава России пользуется поддержкой более чем 80% граждан страны.

Телеведущий, который ранее интервьюировал и Путина, признал, что тот "в России популярен, это очевидно". "Но, с точки зрения Запада, (политической системе РФ – ред.) не хватает конкуренции, противовеса со стороны политических противников", — заметил он.

"Я бы ответил таким образом: сам российский народ должен решить, кто будет президентом России, какая должна быть конкуренция", — сказал спикер.

"Если более 80 процентов населения России поддерживает президента Путина, а все социологические исследования говорят об этом, нужно просто понимать, что во главе России стоит самый популярный политик, который многое сделал для страны, и граждане нашей страны оценивают своего президента, поддерживают его и, надеюсь, что и дальше будут поддерживать", — добавил Володин.

В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Швейцарию с официальным визитом.