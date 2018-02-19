Израиль и США испытали установку ПРО для перехвата ракет в космосе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В ночь на понедельник Израиль испытал противоракетный комплекс большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3), способный перехватывать баллистические ракеты в космосе, сообщается в Twitter министерства обороны страны.
Пуск прошел при участии представителей США. Американское Агентство по противоракетной обороне также занималось этой разработкой.
По сведениям Минобороны, комплекс "Стрела-3" "выполнил свою задачу".
Израильские ПРО
На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов".
Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболла". В прошлом году израильские власти объявили об успешном завершении испытаний этой системы и начале ее поступления в войска.