Израиль и США испытали установку ПРО для перехвата ракет в космосе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В ночь на понедельник Израиль испытал противоракетный комплекс большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3), способный перехватывать баллистические ракеты в космосе, сообщается в Twitter министерства обороны страны.

Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries и военно-воздушных сил.

Пуск прошел при участии представителей США. Американское Агентство по противоракетной обороне также занималось этой разработкой.

По сведениям Минобороны, комплекс "Стрела-3" "выполнил свою задачу".

Израильские ПРО

В конструкции "Хец-3" реализован принцип hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Эксперты высказывают предположение о возможности его использования также в качестве противоспутникового оружия.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов".

Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболла". В прошлом году израильские власти объявили об успешном завершении испытаний этой системы и начале ее поступления в войска.