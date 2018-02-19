В ДНР заявили, что силовики пять раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"За прошедшие сутки ВС Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики более 30 мин, кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа.
"Горловское направление: минометы 120 миллиметров – 19 мин. Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – пять мин. Мариупольское направление: минометы 82 миллиметра – восемь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы", — заявил представитель ДНР в СЦКК.