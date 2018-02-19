В ДНР заявили, что силовики пять раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (162)

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Накануне оперативное командование ДНР заявило о семи нарушениях перемирия в Донбассе за сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики более 30 мин, кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа.

​​"Горловское направление: минометы 120 миллиметров – 19 мин. Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – пять мин. Мариупольское направление: минометы 82 миллиметра – восемь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 43 единицы", — заявил представитель ДНР в СЦКК.