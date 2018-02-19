СМИ в КНДР обвинили США в попытках разрушить межкорейские отношения

ТОКИО, 19 фев — РИА Новости. Северокорейские СМИ вновь обвинили США в попытках помешать улучшению отношений между КНДР и Южной Кореей и возложили ответственность на Вашингтон за возможное ухудшение ситуации на Корейском полуострове.

"С самого начала США не хотели улучшения отношений между Югом и Севером… США поступают неправильно, пытаясь разрушить атмосферу улучшающихся отношений между КНДР и Южной Кореей, умышленно нагнетая ситуацию", — говорится в статье центральной партийной газеты "Нодон синмун".

Издание подчеркивает, что Вашингтон перекидывает "стратегические силы и многочисленные войска на Корейский полуостров и соседние территории".

"США ставят целью положить конец оттепели в межкорейских отношениях, как только олимпийский огонь погаснет. США поднимают шумиху о возобновлении совместных с Сеулом учений после закрытия Олимпийских игр… Если бы не США, наш народ не испытывал бы горечь расового и этнического противостояния на протяжении десятилетий, а объединение нации уже было бы достигнуто нашими собственными усилиями. Если атмосфера потепления межкорейских отношений и улучшение ситуации на Корейском полуострове будут разрушены, все ответственность будет полностью на США", — отмечается в статье.

В январе между КНДР и Южной Кореей состоялись переговоры высокопоставленных чиновников, которые договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018. На прошлой неделе Южную Корею посетила высокопоставленная делегация из КНДР во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Поездка была приурочена к открытию зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делегация провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.

На церемонии открытия Олимпийских игр-2018 спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом. В олимпиаде в Пхенчхане участвуют 22 северокорейских спортсмена. Северокорейские спортсменки вошли в состав объединенной женской сборной двух стран по хоккею.