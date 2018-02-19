В Госдуме раскритиковали решение Минюста США по "российскому вмешательству"

БЕРН (Швейцария), 19 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает абсурдным решение минюста США, обвинившего 13 граждан РФ во вмешательстве в американские президентские выборы.телеканала RTS.
В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Швейцарию с официальным визитом.
Ведущий поинтересовался, как воспринял Володин обвинение 13 россиян "в заговоре против этой страны (США)"
"Партия, проигравшая на выборах (демократы), вместо того, чтобы признать свое поражение, берет, обвиняет в этом российскую сторону", — заметил спикер.
Он предположил, что у этого решения американской стороны есть два возможных объяснения: "Либо мы не знаем то, что о нас знает американская сторона, либо на самом деле мы так могущественны".
"Она защищена и законами и традициями — как в системе представительной демократии, так в исполнительной власти", — уверен политик.
Как сообщалось ранее, минюст США в пятницу опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. Все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством.