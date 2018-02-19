В Госдуме раскритиковали решение Минюста США по "российскому вмешательству"

БЕРН (Швейцария), 19 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает абсурдным решение минюста США, обвинившего 13 граждан РФ во вмешательстве в американские президентские выборы.

"Весь этот разговор в отношении России напоминает не только мир абсурда, но и говорит ещё раз о том, что это, скорее всего, кризис политической системы США", — сказал Володин в интервью, которое он дал в Берне известному телеведущему Дарьюсу Рошбану для швейцарского телеканала RTS

В воскресенье делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Швейцарию с официальным визитом.

Ведущий поинтересовался, как воспринял Володин обвинение 13 россиян "в заговоре против этой страны (США)"

"Партия, проигравшая на выборах (демократы), вместо того, чтобы признать свое поражение, берет, обвиняет в этом российскую сторону", — заметил спикер.

Он предположил, что у этого решения американской стороны есть два возможных объяснения: "Либо мы не знаем то, что о нас знает американская сторона, либо на самом деле мы так могущественны".

Как заметил спикер, вряд ли можно говорить о том, что 13 человек смогли повлиять на выборы в стране, которая веками формировала свою политическую систему.

"Она защищена и законами и традициями — как в системе представительной демократии, так в исполнительной власти", — уверен политик.

Как сообщалось ранее, минюст США в пятницу опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. Все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством.