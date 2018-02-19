Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (76)

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев — РИА Новости. Израильская авиация атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную оттуда ракету, сообщили военные.

Обмен ударами конфликтующие стороны продолжают вторую ночь подряд.

"Армия обороны Израиля, задействовав авиацию, атаковала подземную инфраструктуру в южной части сектора Газа в ответ на ракету, которая была выпущена по Израилю", — сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Военные не уточнили, по каким целям бомбила авиация. Вероятно, речь идет о туннелях палестинских боевиков.

Ракета, выпущенная накануне из сектора Газа, упала на приграничном пустыре, не причинив ущерба.

Сутки назад, в субботу вечером и в ночь на воскресенье, израильские военные атаковали 18 оружейных мастерских, тренировочных лагерей, наблюдательных пунктов и прочих объектов палестинских боевиков в ответ на ракетный обстрел и нападение на армейский патруль, на пути которого сработало взрывное устройство, ранив четырех военнослужащих.

Ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава Израиль возлагает на правящее там движение ХАМАС, требуя от него обеспечения соблюдения перемирия всеми палестинскими фракциями.