В американском собачьем корме нашли средство для эвтаназии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В США в собачьем корме нашли пентобарбитал, используемый при эвтаназии, сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Ведомство отмечает, что в ряде продуктов компании J.M. Smucker выявили пентобарбитал. В связи с этим компания отозвала всю продукцию, произведенную с 2016 года. J.M. Smucker начала собственное расследование и заявила, что уже нашла причину попадания химиката в собачий корм. Согласно пресс-службе компании, пентобарбитал попал в еду из-за особенностей производства одного из поставщиков.

"Мы серьезно к этому относимся и крайне разочарованы, что пентобарбитал попал в наш канал поставок. Мы продолжим работать тесно с нашими поставщиками и ветеринарами, чтобы ингридиенты соответствовали санитарным нормам и нашим стандартам высокого качества", — сообщается на сайте J.M. Smucker.

Пентобарбитал используется в ветеринарии как успокоительное, анестетик или средство для эвтаназии. Также в ряде американских штатах вещество применяют в качестве смертельной инъекции для осужденных на казнь.