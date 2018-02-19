МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением Конгресса.

В ответ Тиллерсон пояснил, что уже предприняты некоторые шаги: в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.

"Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции", — сказал Тиллерсон.

США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции в отношении России. Список российских предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничительные меры, регулярно пополняется по различным поводам.

В январе Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, однако подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

В минувшую среду министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства России. В пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".