МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
В ответ Тиллерсон пояснил, что уже предприняты некоторые шаги: в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.
"Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции", — сказал Тиллерсон.
США после обострения ситуации вокруг Украины несколько раз вводили санкции в отношении России. Список российских предприятий, в том числе оборонного сектора, а также россиян, которых коснулись ограничительные меры, регулярно пополняется по различным поводам.
В минувшую среду министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства России. В пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".