Британец обнаружил в своем саду акулу

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Житель британского графства Кент обнаружил в своем саду кошачью акулу, пишет Mirror.
Мужчина также отметил, что акула, длина которой составляла около 60 сантиметров, на момент обнаружения была уже мертвой.
Кошачьи акулы не представляют опасности для человека и обитают преимущественно в водах Атлантического океана, а также в Средиземном, Мраморном и Черном морях.
Shark turns up in bloke’s back garden in Kent after falling from sky https://t.co/gG2126QIuf pic.twitter.com/xqFaYJpJnk— newspaperupdate.com (@Newpaperupdates) 19 февраля 2018 г.