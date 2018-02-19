Мадуро перешел на язык жестов при обращении к народу

МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и высшие чиновники страны в воскресенье перешли на язык жестов при обращении к народу.

"Сюрприз" был анонсирован самим Мадуро в его микроблоге в Twitter, где он призвал население внимательно следить за его обращением в воскресенье вечером. В итоге в социальных сетях возникла дискуссия, о чем же собирался объявить президент. Люди выдвигали разные версии от открытия гуманитарного канала до отставки Мадуро, однако они просчитались.

Обращение называлось "Мы мирные люди". В записи участвовали сам Мадуро, вице-президент Тарек Эль-Аиссами, министр связи и информации Хорхе Родригес, глава Национального учредительного собрания Делси Родригес и супруга Мадуро Силия Флорес. Они разделили обращение на части, и каждый записал свою фразу, используя язык жестов для глухонемых.

Послание на языке жестов с субтитрами на испанском, показанное в эфире местного телевидения, было таким: "Я президент Николас Мадуро. Всем привет. Мы хотим мира, мы хотим единства. Мы хотим одну Венесуэлу для всех. Многие не хотят нас слушать, но мы будет продолжать говорить. Мы говорим вам покорно и с уважением, что вы нам все нужны: молодежь, женщины, люди старшего поколения, дети, взрослые. У нас есть великий лидер, и я его хорошо знаю. Вместе все возможно".