ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Во время визита в Китай президента США Дональда Трампа в 2017 году между сотрудниками служб безопасности двух стран произошла потасовка из-за "ядерного чемоданчика", сообщает американское издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, инцидент произошел 9 ноября. После того как Трамп прошел в зал для переговоров с китайским руководством, за ним попытался проследовать сотрудник с "ядерным чемоданчиком", который обычно всегда сопровождает президента. Однако охранник с принимающей стороны не дал ему пройти. Члены делегации США вызвали главу аппарата Белого дома Джона Келли, который решительно направился в зал со словами "мы заходим".

"Потом произошла суматоха. Китайский офицер безопасности схватил Келли, но Келли сбросил его руку, а затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю", — описывает события издание.

Издание утверждает, что представители китайской стороны в ходе инцидента "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".