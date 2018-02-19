ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы, заявило российское посольство в Вашингтоне после атак радикалов на здание Россотрудничества в Киеве и два банка.

Как подчеркнули в дипмиссии, такие события показывают, что это "чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма".

В посольстве напомнили, что на следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ. "У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой", — отмечается в заявлении.

Дипломаты указывают на то, что радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики. "В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России", — заявляют в посольстве.

Российская сторона обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом "варварстве" знали все государства-участники организации.

В воскресенье члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

* Запрещенная в России экстремистская организация