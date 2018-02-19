Тиллерсон рассказал о каналах связи с Пхеньяном

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США оставляют каналы связи с КНДР открытыми, ждут готовности Пхеньяна к переговорам, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Моя работа как главного дипломата в том, чтобы гарантировать, что северокорейцы знают, что мы держим наши каналы (связи) открытыми. Я слушаю и не отвечаю на многие сообщения, потому что особо нечего им говорить. Поэтом я слушаю, когда вы (КНДР — ред.) будете готовы к переговорам", — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос, как он поймет, когда КНДР будут готовы к переговорам, Тиллерсон заявил, что "они скажут мне". "Мы получаем от них сообщения. Думаю, это будет недвусмысленно (заявлено о том), как мы хотим провести первые обсуждения, и что будет потом", — отметил госсекретарь США.

Он напомнил, что до тех пор, пока КНДР не будет готова к переговорам, США будут продолжать "оказывать на нее давление".

"Мы не используем морковку, чтобы убедить их (начать) переговоры. Мы используем большую дубину", — добавил Тиллерсон.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.