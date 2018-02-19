Иран осудил убийство прихожан православного храма в Кизляре

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми осудил убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре, передает агентство IRNA.
Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре. Однако доказательств причастности к убийству ИГ* не было предоставлено.
Пять пожилых женщин в дагестанском Кизляре стали жертвами стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме в Прощеное Воскресенье, еще четверо человек госпитализированы. Нападавший был ликвидирован на месте. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
* Запрещенная в России террористическая организация