Иран осудил убийство прихожан православного храма в Кизляре

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми осудил убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре, передает агентство IRNA.

Он также выразил поддержку правительству и гражданам РФ, а также семьям погибших.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре. Однако доказательств причастности к убийству ИГ* не было предоставлено.

Пять пожилых женщин в дагестанском Кизляре стали жертвами стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме в Прощеное Воскресенье, еще четверо человек госпитализированы. Нападавший был ликвидирован на месте. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

* Запрещенная в России террористическая организация