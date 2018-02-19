Ассанж раскритиковал доклад Мюллера по "российскому вмешательству" в выборы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что влияние на избирательную кампанию в США "Агентства интернет-исследований" является "стратегически незначительным".

"Независимо от того, были ли действия "Агентства интернет-исследований" направлены на расширение аудитории через попытки угодить общественности, и от того, существовал ли опрометчивый план российского правительства по "усилению разногласий", его действия несомненно являются стратегически незначительными по сравнению с другими вовлеченными силами", — написал Ассанж в Twitter.

Ранее в пятницу офис генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан РФ в связи с "вмешательством в выборы". В числе обвиняемых бизнесмен Евгений Пригожин и три компании, включая "Агентство интернет-исследований".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.