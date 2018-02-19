Адвокат рассказал, когда истекает срок задержания главы центробанка Латвии

РИГА, 19 фев — РИА Новости. Президента Банка Латвии (центробанка) Илмара Римшевича, которого в субботу вечером задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, если не будет санкции на арест, должны будут выпустить в понедельник в 18:00 (19:00 мск), сообщил журналистам его адвокат Саулведис Варпиньш.

"Сорокавосьмичасовой срок истекает в понедельник в 18 часов", — сказал Варпиньш.

Адвокат не знает, когда именно могут освободить Римшевича, но без санкции на арест держать его под стражей нельзя больше 48 часов.

Решение об аресте подозреваемых на более долгий срок может принимать только суд.

Римшевич сейчас находится в изоляторе Госполиции.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В субботу глава Центробанка провел более восьми часов в офисе бюро, после чего, покидая здание, сел в машину ведомства. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован. Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.