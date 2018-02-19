МЧС России передало Ирану координаты места крушения самолета ATR-72

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МЧС России предоставило по запросу иранской стороны координаты места крушения воздушного судна ATR-72, разбившегося в труднодоступной местности провинции Исфахан, сообщили в пресс-службе ведомства.

"От правительства Исламской Республики Иран в адрес министра России по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в определении координат места крушения самолёта посредством космического мониторинга. Необходимые сведения о предполагаемом месте крушения были направлены по дипломатическим каналам связи", — отметил представитель МЧС.

В ведомстве также рассказали, что глава МЧС Владимир Пучков выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и предложил иранским властям помощь в ликвидации последствий инцидента. Ранее свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин, который направил телеграмму иранскому лидеру Хасану Роухани.

Воздушное судно компании Aseman Airlines выполняло рейс из Тегерана в Ясудж, когда пропало с радаров примерно спустя 50 минут после взлета. Авиакатастрофа произошла по причине того, что самолет врезался в горный хребет в связи с плохими погодными условиями в иранской провинции Исфахан. Всего на борту находились 66 человек, все они погибли.